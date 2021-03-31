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Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг

31 березня, 09:11

Олена Павлова Олена Павлова

Мама Лукаса Торрейри померла у відділенні інтенсивної терапії

Мама відомого уругвайського півзахисника Арсеналу і Атлетіко Лукаса Торрейри померла від коронавірусу у віці 53 років. Хоча 25-річний гравець зробив паузу в сезоні, щоб їй допомогти. Раніше батька воротаря Ліверпуля знайшли мертвим в озері.

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Півзахисник лондонського Арсеналу, який грає на правах оренди за мадридський Атлетіко, отримав дозвіл покинути тренувальний табір команди і полетів в Уругвай, щоб доглядати за хворою матір'ю. Як повідомляє Daily Mail, незважаючи на зусилля медиків, жінка провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії та померла у вівторок, 30 березня.

Лукас Торрейра з мамою

Лукас Торрейра з мамою / Фото: Instagram

Сам Торрейра перехворів на коронавірус у листопаді 2020 року під час спалаху ковіда у збірній Уругваю. Тоді вірус був діагностований у 12 футболістів і співробітників "чарруа".

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Раніше з'явилася інформація, що поєдинок відбору ЧС-2022 Україна – Казахстан може не відбутися 31 березня через хворих ковідом у складі суперника команди Шевченка. Але в федерації Казахстану спростували спалах COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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