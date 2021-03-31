Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог

Мама известного уругвайского полузащитника Арсенала и Атлетико Лукаса Торрейры умерла от коронавируса в возрасте 53 лет. Хотя 25-летний игрок сделал паузу в сезоне, чтобы ей помочь. Ранее отца вратаря Ливерпуля нашли мертвым в озере.

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Полузащитник лондонского Арсенала, который играет на правах аренды за мадридский Атлетико, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в Уругвай, чтобы ухаживать за болевшей матерью. Как сообщает Daily Mail, Несмотря на усилия медиков, женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и скончалась во вторник, 30 марта.

Лукас Торрейра с мамой / Фото: Instagram

Сам Торрейра переболел коронавирусом в ноябре 2020 года во время вспышки ковида в сборной Уругвая. Тогда вирус был диагностирован у 12 футболистов и сотрудников "чарруа".

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Ранее появилась информация, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан может не состояться 31 марта из-за больных ковидом в составе соперника команды Шевченко. Но в федерации Казахстана опровергли вспышку COVID-19.

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