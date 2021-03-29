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Срыв матча Украина – Казахстан – выдумки СМИ! В федерации опровергли вспышку COVID-19

29 марта, 17:20

Елена Павлова Елена Павлова

Якобы больной администратор команды отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам

В сборной Казахстана нет вспышки COVID-19, которая может сорвать матч отбора на ЧМ-2022 с Украиной31 марта в Киеве. По крайне мере, так утверждает руководитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола Ермухамед Маулен.

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Ранее новость о коронавируса у нескольких представителей тренерского штаба Казахстана разместил в своем Telegram-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет:

"Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте. Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев – неизвестно".

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана / Фото: Reuters

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Однако в комментарии BaigeNews.kz Маулен отрицает эту информацию: "До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам".

Напомним, что 28 марта сборная Казахстана принимала Францию в отборочном турнире к ЧМ-2022. И встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира. В этот же вечер Украина упустила победу над Финляндией – 1:1.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана коронавирус квалификация чм отборочный турнир COVID-19
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