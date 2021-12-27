Прикрилася капелюшком: дружина українського футболіста похвалилася еротичним фото

Дружина гравця Шахтаря та збірної України Андрія Пятова Юлія поділилася неймовірно гарячим фото із відпочинку. Сімейство воротаря проводить відпустку на Мальдівах

Юлія Пятова на Мальдивах / Фото: Instagram

Юлія Пятова сфотографувалась на пляжі. Судячи зі знімку, дівчина позувала оголеною, прикрившись лише капелюхом із полями.

"Сьогодні насолодилися останнім повноцінним днем. Завтра додому, точку ставити не буду, я так люблю острови, що неодмінно повернуся...", – підписала знімок Юлія Instagram.

А кілька днів тому Пятова розважалася з келихами. Дружина футболіста спробувала різні коктейлі, змінюючи під їх колір купальники.

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