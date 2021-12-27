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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Прикрилася капелюшком: дружина українського футболіста похвалилася еротичним фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
27 грудня, 21:06
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Дружина гравця Шахтаря та збірної України Андрія Пятова Юлія поділилася неймовірно гарячим фото із відпочинку. Сімейство воротаря проводить відпустку на Мальдівах
Юлія Пятова на Мальдивах
Юлія Пятова на Мальдивах / Фото: Instagram

Юлія Пятова сфотографувалась на пляжі. Судячи зі знімку, дівчина позувала оголеною, прикрившись лише капелюхом із полями.

"Сьогодні насолодилися останнім повноцінним днем. Завтра додому, точку ставити не буду, я так люблю острови, що неодмінно повернуся...", – підписала знімок Юлія Instagram.

А кілька днів тому Пятова розважалася з келихами. Дружина футболіста спробувала різні коктейлі, змінюючи під їх колір купальники.

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