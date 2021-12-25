Циганков влаштував бійку з нареченою, ледве покликавши її заміж

Найдорожчий футболіст київського Динамо та його кохана на Мальдівах перетворилися на героїв "Зоряних воєн"

Циганков і його наречена Романа / Фото: Instagram

Після того, як Віктор Циганков на Мальдівах зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Романі, парочка почала активно шукати гострих відчуттів.

Спершу Циганков із нареченою вирушили під воду. А виринувши звідти, влаштували бій на березі, озброївшись світловими мечами, як герої "Зоряних воєн". Джедаї!

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"І нехай битва почнеться!" – підписав знімки протистояння зі своєю нареченою Циганков у Instagram.

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"Хай буде з тобою сила, Вікторе"

"Начебто на планеті Земля, а здається, що якась інша галактика", – дивуються опублікованим Циганковим знімкам його фоловери.

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Нагадаємо, пропозицію руки та серця Циганков зробив Романі під час романтичної вечері на пляжі. У комплекті з обручкою був величезний букет троянд.

Романа – із Вінниці, звідки й сам Циганков. Вищу освіту здобувала у США.