Дівчинка із провінції: дружина гравця Динамо відзначила Різдво на пальмі

На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася гарячим фото, на якому вона в чорному купальнику позує, сидячи на пальмі, що покосилася. Подружжя зустріло Різдво на Домінікані.
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"Чи могла я, дівчинка з провінції, будь-коли мріяти про такий відпочинок – ні! І ось зараз, лежачи на пальмі, просто не вірю, що це все відбувається зі мною наяву. Не перестану говорити слова подяки своєму чоловікові", – підписала фотографію Дар'я.
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До речі, буквально днями Владислав та Дарина відзначатимуть перші роковини спільного життя. При цьому ще до весілля вони виховували дитину.
Яскраві фото Дарії Кучерук у Instagram :
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