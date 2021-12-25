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Девочка из провинции: жена игрока Динамо отметила Рождество на пальме

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
25 декабря, 13:36
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Жена вратаря киевского Динамо Владислава Кучерука Дарья оригинально отметила Рождество. Девушка променяла традиционную елку на тропическую пальму
Дарья Кучерук встретила Рождество на Доминикане
Дарья Кучерук встретила Рождество на Доминикане / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Даша поделилась горячим фото, на котором она в черном купальнике позирует, сидя на покосившейся пальме. Супруги встретили Рождество на Доминикане.

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"Могла ли я, девочка из провинции, когда-либо мечтать о таком отдыхе – нет! И вот сейчас, лежа на пальме, просто не верю, что это все происходит со мной наяву. Не перестану говорить слова благодарности своему мужу", – подписала снимок Дарья.

Кстати, буквально на днях Владислав и Дарья будут отмечать первую годовщину совместной жизни. При этом, еще до свадьбы они воспитывали ребенка.

Яркие фото Дарьи Кучерук в Instagram:

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