У ванній з квітами: дружина гравця збірної України поділилася гарячою фотосесією

Маргарита Степаненко прийняла участь в гарячій фотосесії / Фото: Колаж: Сьогодні
Маргарита постала перед фанатами в яскравому образі: красуня лежала у ванні, посипаній квітами.
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Підписники, серед яких багато інших дружин та подруг футболістів, не шкодували смайликів у коментарях. Ось що вони писали під фото:
- МАРГО!!!!!!! Захоплення!!!!!
- дуже красиво
- Вогонь!)
- Красуня
- Шикарна
- Чудове фото
- Ось це матуся
До речі, зараз сімейство Степаненків відпочиває на Мальдівах, як і багато інших наших футболістів, але фото, ймовірно, було зроблено ще до відпустки.
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