В ванной с цветами: жена игрока сборной Украины поделилась горячей фотосессией

Жена игрока донецкого Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита поделилась шикарной фотосессией на своей странице в Instagram. Подписчики девушки в восторге

Маргарита Степаненко приняла участие в горячей фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Маргарита предстала перед фанатами в ярком образе: красотка лежала в ванне, усыпанной цветами.

Подписчики, среди которых много других жен и подруг футболистов, не жалели смайлики в комментариях. Вот что они писали под фото:

МАРГО!!!!!!!Восторг!!!!!

очень красиво

Огонь!)

Красуня

Шикарная

Восхитительное фото

Вот это мамочка

Кстати, сейчас семейство Степаненко отдыхает на Мальдивах, как и многие другие наши футболисты, но фото, вероятно, было сделано еще до отпуска.

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