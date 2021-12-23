В ванной с цветами: жена игрока сборной Украины поделилась горячей фотосессией

Маргарита Степаненко приняла участие в горячей фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня
Маргарита предстала перед фанатами в ярком образе: красотка лежала в ванне, усыпанной цветами.
Далее по теме
Подписчики, среди которых много других жен и подруг футболистов, не жалели смайлики в комментариях. Вот что они писали под фото:
- МАРГО!!!!!!!Восторг!!!!!
- очень красиво
- Огонь!)
- Красуня
- Шикарная
- Восхитительное фото
- Вот это мамочка
Кстати, сейчас семейство Степаненко отдыхает на Мальдивах, как и многие другие наши футболисты, но фото, вероятно, было сделано еще до отпуска.
Читайте также:
- Падчерица Джеджулы в объятиях динамовца: горячее фото
- Куда смотрел Шева! Игрок сборной Украины зачал ребенка на Евро-2020
- Вот это я траванулась в Дубае! Жена футболиста боится потерять молоко
- Ванна с цветами и шампанское: роскошная жизнь супруги украинского футболиста
- Ведет себя уже скромнее. Жена игрока Динамо перестала обниматься с мужем