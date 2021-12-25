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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Куди тільки дивиться Вербич! Дівчина динамівця виклала еротичне фото в Instagram

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 грудня, 17:23
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Кохана словенського вінгера київського Динамо Беньяміна Вербича Альвіна Царенко розбурхала Мережу черговим пікантним знімком
Вербич і його кохана
Вербич і його кохана / Фото: Instagram

Красуня Альвіна Царенко, яка у серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, повернулася до своїх професійних обов'язків.

Нагадаємо, Альвіна відома як модель Playboy.

Нещодавно Царенко сфотографувалась в солодкому образі дівчини з хусткою на голові – точнісінько як на знаменитій шоколадці "Оленка".

Тепер же Альвіна вирішила виставити на показ в Instragram форми, які нижче пояса.

Цікаво, як до цього ставиться Беньямін Вербич?

До речі, фоловери Альвіни Царенко та Беньяміна Вербича називають їх не інакше як Барбі та Кен.

Додамо, що недавно дівчина динамівця закосила під Памелу Андерсон.

Памела Андерсон і кохана Вербича
Памела Андерсон і кохана Вербича / Фото: Instagram

Дивіться більше фото коханої Вербича

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