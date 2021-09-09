Свято наближається. Роналду вийшов на поле знаменитого Олд Траффорд

Португальський бомбардир незабаром зіграє свій перший матч за "червоних дияволів". А поки, в передчутті камбека, вирішив отримати насолоду від атмосфери "Театру Мрій"

Роналду повернув собі легендарний номер

Кріштіану Роналду готується до першої гри за "червоних дияволів" після свого повернення. Ми вже повідомляли, що зоряний португалець відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед.

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А сьогодні Кріштіану знову вийшов на поле рідного стадіону "Олд Траффорд". Цій події Манчестер Юнайтед присвятив епічний ролик, який опублікував на клубній сторінці в Twitter.

А вже в найближчу суботу, 11 вересня, Роналду може провести перший матч у складі МЮ проти Ньюкасла.

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До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "червоних". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді Манчестер Юнайтер здобув перемогу над Ньюкаслом з рахунком 6:0.

#MatchRewind is back!



Head to our website or app now to relive our 6-0 win over Newcastle, which included a hat-trick from a certain someone #MUFC - Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021

А напередодні Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе. Новачок Манчестер Юнайтед вважає нападника Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі найкращим з тих, проти кого йому доводилося грати.