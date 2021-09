Свято наближається. Роналду вийшов на поле знаменитого Олд Траффорд

Кріштіану Роналду готується до першої гри за "червоних дияволів" після свого повернення. Ми вже повідомляли, що зоряний португалець відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед.

А сьогодні Кріштіану знову вийшов на поле рідного стадіону "Олд Траффорд". Цій події Манчестер Юнайтед присвятив епічний ролик, який опублікував на клубній сторінці в Twitter.

А вже в найближчу суботу, 11 вересня, Роналду може провести перший матч у складі МЮ проти Ньюкасла.

До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "червоних". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді Манчестер Юнайтер здобув перемогу над Ньюкаслом з рахунком 6:0.

#MatchRewind is back!



Head to our website or app now to relive our 6-0 win over Newcastle, which included a hat-trick from a certain someone #MUFC