Свято наближається. Роналду вийшов на поле знаменитого Олд Траффорд

Кріштіану Роналду готується до першої гри за "червоних дияволів" після свого повернення. Ми вже повідомляли, що зоряний португалець відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед.
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А сьогодні Кріштіану знову вийшов на поле рідного стадіону "Олд Траффорд". Цій події Манчестер Юнайтед присвятив епічний ролик, який опублікував на клубній сторінці в Twitter.
He & # 39; s.- Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021
@Cristiano
#MUFC | #HereWeBelong pic.twitter.com/PyHUw8q9yy
А вже в найближчу суботу, 11 вересня, Роналду може провести перший матч у складі МЮ проти Ньюкасла.
До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "червоних". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді Манчестер Юнайтер здобув перемогу над Ньюкаслом з рахунком 6:0.
#MatchRewind is back!- Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021
Head to our website or app now to relive our 6-0 win over Newcastle, which included a hat-trick from a certain someone #MUFC
А напередодні Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе. Новачок Манчестер Юнайтед вважає нападника Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі найкращим з тих, проти кого йому доводилося грати.