Не Пеле і не Мессі: математик визначив найкращого футболіста всіх часів

Математик Оксфордського університету Том Кроуфорд розробив формулу порівняння величі футболістів. Перший рядок посів форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

Роналду - N1, Пеле - №3 / Фото: Getty Images

Використовуючи унікальний алгоритм, що враховує досягнення футболістів на рівні клубів і збірних, вчений порівняв показники гравців різних епох. І дійшов висновку: найвеличніший – Кріштіану Роналду!

Про це повідомляє Daily Mail.

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36-річний португалець, який нещодавно перейшов з Ювентуса до МЮ, випередив нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, а також легенд минулого Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ді Стефано... Лише на дев'ятій сходинці рейтингу опинився Дієго Марадона.

ТОП-10 ФУТБОЛІСТІВ ЗА ФОРМУЛОЮ КРОУФОРДА

1. Кріштіану Роналду (537 очок)

2. Ліонель Мессі (503)

3. Пеле (459)

4. Ференц Пушкаш (305)

5. Роналдо (281)

6. Марко ван Бастен (237)

7. Альфредо ді Стефано (201)

8. Мішель Платіні (177)

9. Дієго Марадона (169)

10. Йохан Кройфф (163)

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

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Як номінантів британський математик Том Кроуфорд прийняв гравців, які виграли "Золотий м'яч" мінімум двічі, або отримали широке визнання до 1956 року, коли була заснована нагорода. Гравці оцінювалися за семи критеріями:

Національні та міжнародні трофеї, виграні на клубному рівні, які оцінюються за допомогою коефіцієнта УЄФА про відносну силу змагання

Трофеї на рівні збірних – 150 очок за чемпіонат світу, 100 за чемпіонат Європи і кубок Америки і додаткові очки за звання найкращого бомбардира турніру

Голи за клуби

Голи за збірну

Голоси в голосуванні за "Золотий м'яч" (у відсотках від загальної кількості тих, хто проголосував)

Індивідуальні рекорди

Математично видатні сезони, в яких голи гравця привели команду до великих перемог

Пеле та Дієго Марадона / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Пеле видалили пухлину в правій товстій кишці. Своє самопочуття 80-річний Король футболу назвав хорошим.

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