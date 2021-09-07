Карантин завершено: Роналду провів перше тренування в Манчестер Юнайтед

Нападаючий Кріштіану Роналду відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед. Насамперед він провів розмову з головним тренером

Кріштіану Роналду зустрівся з Уле Гуннаром Сульшером / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

У вівторок вранці він прибув на базу МЮ. Кріштіану зустрівся з Уле Гуннаром Сульшер, а потім його представили новим одноклубникам.

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З огляду на те, що більшість гравців знаходяться в розташуванні своїх національних збірних, заняття команди проходять в усіченому складі.

Сам же Роналду дискваліфікований на матч проти Азербайджану, тому головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш дозволив гравцеві достроково покинути розташування команди і відправитися в Англію.

До речі, напередодні Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе. Новачок Манчестер Юнайтед вважає нападника Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі найкращим із тих, проти кого йому доводилося грати.

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А перед цим Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Португалець побив рекорд іранця Алі Даеї.