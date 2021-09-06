Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе

Новачок Манчестер Юнайтед вважає нападника Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі найкращим з тих, проти кого йому доводилося грати

Роналду vs Мессі. Часто грали один проти одного в Іспанії

Британський телеведучий Пірс Морган розповів про бесіду з нападаючим Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

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Зокрема, в розмові мова зайшла про найкращого футболіста сучасності.

"Я запитав у Кріштіану: "Хто найкращий футболіст, проти якого ти коли-небудь грав?", – згадує Морган.

"Мессі. Він кращий з тих, проти кого я грав", – відповів Кріштіану.

"Але ти ставиш мені неправильне запитання, – продовжив Роналду. – Ти повинен запитати, хто кращий футболіст".

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"Думаю, я знаю відповідь", – відповів Морган.

"Він вважає себе найкращим із усіх, хто коли-небудь грав в футбол. І я з ним згоден", – написав Морган в своїй колонці в Daily Mail .

Найбільше матчів Роналду проти Мессі провів під час свого виступу за Реал. Зараз португалець продовжить свою кар'єру в Англії. Роналду виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. А в серпні 2021 року 36-річний Кріштіану повернувся в англійський клуб.

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