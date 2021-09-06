Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе

Британський телеведучий Пірс Морган розповів про бесіду з нападаючим Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
Читайте також: Роналду показав, хто в Манчестері хазяїн! Забрав собі легендарний номер
Зокрема, в розмові мова зайшла про найкращого футболіста сучасності.
"Я запитав у Кріштіану: "Хто найкращий футболіст, проти якого ти коли-небудь грав?", – згадує Морган.
"Мессі. Він кращий з тих, проти кого я грав", – відповів Кріштіану.
"Але ти ставиш мені неправильне запитання, – продовжив Роналду. – Ти повинен запитати, хто кращий футболіст".
"Думаю, я знаю відповідь", – відповів Морган.
"Він вважає себе найкращим із усіх, хто коли-небудь грав в футбол. І я з ним згоден", – написав Морган в своїй колонці в Daily Mail .
Найбільше матчів Роналду проти Мессі провів під час свого виступу за Реал. Зараз португалець продовжить свою кар'єру в Англії. Роналду виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. А в серпні 2021 року 36-річний Кріштіану повернувся в англійський клуб.
Дивіться, як Роналду приніс перемогу Португалії над Ірландією.