Роналду показав, хто в Манчестері господар! Забрав собі легендарний номер

Португальський форвард буде грати в Манчестер Юнайтед під сьомим номером. Раніше він належав уругвайському нападнику Едінсону Кавані

Роналду повернув собі легендарний номер

Нападаючий Кріштіану Роналду буде виступати за Манчестер Юнайдет під номером 7. Під сімкою португалець грав уже за МЮ з 2003 по 2009 рік.

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№7 – вважається культовим в Манчестер Юнайтед. Раніше під ним грали такі легенди клубу, як Джордж Бест, Брайан Робсон, Ерік Кантона і Девід Бекхем.

У минулому сезоні сімку на спині носив один із кращих нападаючих в історії Уругваю Едінсон Кавані. Але заради Роналду він вирішив відмовитися від свого номера.

"Я не був упевнений, що зможу знову грати під 7-м номером. Хотів би сказати величезне спасибі Еді за цей неймовірний жест", – подякував одноклубника Кріштіану.

До речі, вчора Кріштіану побив неймовірний рекорд. Португалець став кращим бомбардиром в історії збірних. Подивіться, як він це зробив.