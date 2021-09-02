Роналду показал, кто в Манчестере хозяин! Забрал себе легендарный номер

Португальский форвард будет играть в Манчестер Юнайтед под седьмым номером. Ранее он принадлежал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани

Роналду вернул себе легендарный номер

Нападающий Криштиану Роналду будет выступать за Манчестер Юнайдет под номером 7. Под семеркой португалец играл уже за МЮ с 2003 по 2009 год.

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№7 считается культовым в Манчестер Юнайтед. Ранее под ним играли такие легенды клуба, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне семерку на спине носил один из лучших нападающих в истории Уругвая Эдинсон Кавани. Но ради Роналду он решил отказаться от своего номера.

"Я не был уверен, что смогу снова играть под 7-м номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест", – поблагодарил одноклубника Криштиану.

Кстати, вчера Криштиану побил невероятный рекорд. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Посмотрите, как он это сделал.