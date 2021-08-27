Криштиану Роналду – в Манчестере! Сделка подтверждена

Португальский футболист еще утром мог оказаться в Манчестер Сити, но вечером подписал контракт с Манчестер Юнайтед, за который уже выступал

Таким постером МЮ встретил легенду

Сегодня Манчестер Юнайтед объявил о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду. Английский клуб сообщил, что согласовал трансфер с Ювентусом и удовлетворил все требования 36-летнего португальца.

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По слухам, МЮ заплатит Ювентусу 28 млн евро за переход футболиста. Примерно такая же будет годовая зарплата футболиста в Манчестере.

Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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После МЮ португалец выступал за мадридский Реал (2009-2018) и туринский Ювентус.

Смотрите, какие голы Роналду забивал за МЮ: