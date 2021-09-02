Передайте корону! Роналду побил невероятный рекорд в футболе

Это случилось! Криштану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Нападающий сборной Португалии обошел иранца Али Даеи

Криштиану Роналду установил очередной рекорд / Фото: REUTERS

Случилось историческое событие в отборочном поединке к ЧМ-2020, в котором Португалия обыграла Ирландию со счетом 2:1.

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Сам Роналду вышел на поле с первых минут и отличился дублем. При этом, еще при счете 0:0 Роналду не реализовал пенальти.

На счету Роналду стало 111 голов за сборную Португалии. Он побил рекорд Али Даеи из Ирана, на счету которого остается 109 мячей. Кроме них ни один футболист не забил более 90 мячей!

Даже Лионель Месси в составе сборной Аргентины наколотил 76 голов, а у Неймара – всего 69 голов за Бразилию.

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ТОП-5 бомбардиров национальных сборных:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 111

2. Али Даеи (Иран) – 109

3. Мухтар Дахари (Малайзия) – 89

4. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84

5. Годфри Читалу (Замбия) – 79

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Обзор матча Португалия – Ирландия: