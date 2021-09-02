Передайте корону! Роналду побив неймовірний рекорд у футболі

Це сталося! Кріштану Роналду став найкращим бомбардиром в історії збірних. Нападаючий збірної Португалії обійшов іранця Алі Даеї

Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд / Фото: REUTERS

Сталася історична подія у відбірковому поєдинку до ЧС-2020 року, в якому Португалія обіграла Ірландію з рахунком 2:1.

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Сам Роналду вийшов на поле з перших хвилин і відзначився дублем. При цьому, ще за рахунку 0:0 Роналду не реалізував пенальті.

На рахунку Роналду стало 111 голів за збірну Португалії. Він побив рекорд Алі Даеї з Ірану, на рахунку якого залишається 109 м'ячів. Крім них жоден футболіст не забив більше 90 м'ячів!

Навіть Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини забив 76 голів, а у Неймара – всього 69 голів за Бразилію.

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ТОП-5 бомбардирів національних збірних:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 111

2. Алі Даеї (Іран) – 109

3. Мухтар Дахар (Малайзія) – 89

4. Ференц Пушкаш (Угорщина / Іспанія) – 84

5. Годфрі Читалу (Замбія) – 79

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Огляд матчу Португалія – Ірландія: