Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя

Новичок Манчестер Юнайтед считает нападающего Пари Сен-Жермен Лионеля Месси лучшим из тех, против кого ему приходилось играть

Роналду vs Месси. Часто играли друг против друга в Испании

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

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В частности, в разговоре речь зашла о лучшем футболисте современности.

"Я спросил у Криштиану: "Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?", – вспоминает Морган.

"Месси. Он лучший из тех, против кого я играл", – ответил Криштиану.

"Но ты задаешь мне неправильный вопрос, – продолжил Роналду. – Ты должен спросить, кто лучший футболист".

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"Думаю, я знаю ответ", – ответил Морган.

"Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен", – написал Морган в своей колонке в Daily Mail.

Больше всего матчей Роналду против Месси провел во время своего выступления за Реал. Сейчас португалец продолжит свою карьеру в Англии. Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. А в августе 2021 года 36-летний Криштиану вернулся в английский клуб.

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