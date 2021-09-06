Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
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В частности, в разговоре речь зашла о лучшем футболисте современности.
"Я спросил у Криштиану: "Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?", – вспоминает Морган.
"Месси. Он лучший из тех, против кого я играл", – ответил Криштиану.
"Но ты задаешь мне неправильный вопрос, – продолжил Роналду. – Ты должен спросить, кто лучший футболист".
"Думаю, я знаю ответ", – ответил Морган.
"Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен", – написал Морган в своей колонке в Daily Mail.
Больше всего матчей Роналду против Месси провел во время своего выступления за Реал. Сейчас португалец продолжит свою карьеру в Англии. Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. А в августе 2021 года 36-летний Криштиану вернулся в английский клуб.
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