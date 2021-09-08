Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

Используя уникальный алгоритм, учитывающий достижения футболистов на уровне клубов и сборных, ученый сравнил показатели игроков разных эпох. И пришел к выводу: самый великий – Криштиану Роналду!
Об этом сообщает Daily Mail.
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36-летний португалец, недавно перешедший из Ювентуса в МЮ, опередил нападающего ПСЖ Лионеля Месси, а также легенд прошлого Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ди Стефано... Лишь на девятом месте рейтинга оказался Диего Марадона.
ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ ПО ФОРМУЛЕ КРОУФОРДА
- 1. Криштиану Роналду (537 очков)
- 2. Лионель Месси (503)
- 3. Пеле (459)
- 4. Ференц Пушкаш (305)
- 5. Роналдо (281)
- 6. Марко ван Бастен (237)
- 7. Альфредо ди Стефано (201)
- 8. Мишель Платини (177)
- 9. Диего Марадона (169)
- 10. Йохан Кройфф (163)
В качестве номинантов британский математик Том Кроуфорд принял игроков, которые выиграли "Золотой мяч" минимум дважды, либо получили широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда. Игроки оценивались по семи критериям:
- Национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, оцениваемые при помощи коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования
- Трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира
- Голы за клубы
- Голы за сборную
- Голоса в голосовании за "Золотой мяч" (в процентах от общего числа проголосовавших)
- Индивидуальные рекорды
- Математически выдающиеся сезоны, в которых голы игрока привели команду к крупным победам
Ранее мы писали, что Пеле удалили опухоль в правой толстой кишке. Свое самочувствие 80-летний Король футбола назвал хорошим.