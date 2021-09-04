Доведеться відсидіти: неприємний сюрприз для Роналду в Англії

Португальський нападник Кріштіану Роналду перейшов в Манчестер Юнайтед, але не скоро зможе дебютувати за свій старий-новий клуб. Перед цим йому доведеться відсидіти карантин

Кріштіану Роналду посадять на карантин / Фото: REUTERS

Вчора Роналду прибув в розташування Манчестер Юнайтед, але приступити до тренувань зможе тільки після того, як відбуде п'ятиденний карантин.

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У другій і п'ятий день ізоляції Роналду повинен здати тести на коронавірус. У разі негативного результату він зможе приєднатися до команди. До речі, Роналду забрав собі легендарний номер .

Фанати чекають першого матчу Роналду за МЮ після повернення / Фото: Reuters

Manchester Evening News відзначає, що МЮ робив запит в британське Уряду з проханням скасувати карантин для португальця, але отримав відмову.

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Напередодні Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Португалець побив рекорд іранця Алі Даеї.

У цьому ж матчі проти Ірландії Роналду заробив жовту картку і пропустить наступний матч відбору на ЧС-2022 проти Азербайджану.

Тому головний тренер Фернандо Сантуш вирішив відпустити гравця в розташування клубу вже зараз, незважаючи на те, що сьогодні португальці проведуть товариський матч проти Катару.