Праздник приближается. Роналду вышел на поле знаменитого Олд Траффорд

Криштиану Роналду готовится к первой игре за "красных дьяволов" после своего возвращения. Мы уже сообщали, что звездный португалец отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед.

Читайте также: Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

А сегодня Криштиану снова вышел на поле родного стадиона "Олд Траффорд". Этому событию Манчестер Юнайтед посвятил эпический ролик, который опубликовал на клубной странице в Twitter.

А уже в ближайшую субботу, 11 сентября, Роналду может провести первый матч в составе МЮ против Ньюкасла.

Кстати, именно против "сорок" Криштиану забил свой единственный хет-трик за "красных". Это произошло в сезоне 2007/08, тогда Манчестер Юнайтер одержал победу над Ньюкаслом со счетом 6:0.

#MatchRewind is back!



Head to our website or app now to relive our 6-0 win over Newcastle, which included a hat-trick from a certain someone #MUFC