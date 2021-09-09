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Праздник приближается. Роналду вышел на поле знаменитого Олд Траффорд

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 сентября, 22:40
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Португальский бомбардир вскоре сыграет свой первый матч за "красных дьяволов". А пока, в предвкушении камбэка, решил насладится атмосферой "Театра Мечты"
Роналду вернул себе легендарный номер
Роналду вернул себе легендарный номер

Криштиану Роналду готовится к первой игре за "красных дьяволов" после своего возвращения. Мы уже сообщали, что звездный португалец отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед.

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А сегодня Криштиану снова вышел на поле родного стадиона "Олд Траффорд". Этому событию Манчестер Юнайтед посвятил эпический ролик, который опубликовал на клубной странице в Twitter.

А уже в ближайшую субботу, 11 сентября, Роналду может провести первый матч в составе МЮ против Ньюкасла.

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Кстати, именно против "сорок" Криштиану забил свой единственный хет-трик за "красных". Это произошло в сезоне 2007/08, тогда Манчестер Юнайтер одержал победу над Ньюкаслом со счетом 6:0.

А накануне Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя. Новичок Манчестер Юнайтед считает нападающего Пари Сен-Жермен Лионеля Месси лучшим из тех, против кого ему приходилось играть.

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