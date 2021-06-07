Посміємося всі разом: гімн України на матчі з Кіпром виконають гумористи

Головну пісню країни перед товариською грою в Харкові в понеділок заспівають чотири учасниці гумористичного шоу "Квартал 95"

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Сьогодні на харківському стадіоні "Металіст" українські футболісти проведуть останній контрольний поєдинок. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Кіпр. За традицією перед матчем виконуються гімни обох держав. Як виявилося, організатори вирішили підготувати вболівальникам сюрприз.

Гімн України на арені наживо виконають чотири учасниці жіночої команди розважального шоу "Квартал 95". Про це повідомила в новинах каналів "Футбол" журналістка Влада Седан.

Як це буде виглядати, залишилося чекати недовго. Нагадаємо, де і коли дивитися матч Україна – Кіпр.

Раніше Українська асоціація футболу запрошувала різних виконавців для виконання гімну. Останнім часом його співали Михайло Хома та Злата Огнєвіч. А три дні тому перед зустріччю зі збірною Північної Ірландії на полі арени в Дніпрі головну пісню країни виконала юна Дарина Красновецька з Вінниці – учасниця дитячого "Євробачення".

Читайте прогнози на товариський матч Україна – Кіпр.

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Згадаймо, як співали гімн в Одесі перед грою українців і кіпріотів п'ять років тому:

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