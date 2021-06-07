Україна обіграє Кіпр вже не 1:0 – прогнози на товариський матч у Харкові

Підопічні Андрія Шевченка в понеділок увечері зіграють третій контрольний поєдинок перед поїздкою на матч чемпіонату Європи в Нідерланди

Шанси України виграти Євро-2020 - менше 1 відсотка. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральну репетицію перед Євро-2020 українська збірна проводить 7 червня в Харкові на стадіоні "Металіст". На нашому сайті триває онлайн-трансляція Україна – Кіпр.

Останній "товарняк" на тренувальному зборі повинен надати хлопцям Андрія Шевченка гарний настрій. Букмекерські контори впевнено віддають перевагу "синьо-жовтим" перед кіпріотами. Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Україна – Кіпр.

Коефіцієнт на перемогу господарів коливається близько 1.33, на успіх гостей можна поставити за 11.50, на нічию – за 5.40. Причому, найбільш очікуваним рахунком вважається 2:0 (коеф. – 5.30). Будемо сподіватися, що наші футболісти не обмежаться одним голом, адже повинні нанести 5-6 ударів в створ воріт гостей, тоді як опоненти – всього два.

А от імовірність того, що наші збережуть свої ворота в недоторканності, вище, ніж того, що пропустять. При цьому команди заб'ють два або три м'ячі.

Також ми будемо вести стрім матчу Україна – Кіпр.

Також приймають ставки і на відсоток володіння м'ячем. На думку аналітиків, співвідношення має становити приблизно 62 на 38. Ще очікують 21-22 порушення правил при всього двох жовтих картках.

Дивіться огляд попереднього "товарняка" українців – з Північною Ірландією: