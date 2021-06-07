Посмеемся все вместе: гимн Украины на матче с Кипром исполнят юмористы

Главную песню страны перед товарищеской игрой в Харькове в понедельник споют четыре участницы юмористического шоу "Квартал 95"

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Сегодня на харьковском стадионе "Металлист" наши футболисты проведут последний контрольный поединок. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Кипр. По традиции перед матчем исполняются гимны обеих держав. Как оказалось, организаторы решили подготовить болельщикам сюрприз.

Гимн Украины на арене вживую исполнят четыре участницы женской команды развлекательного шоу "Квартал 95". Об этом сообщила в новостях каналов "Футбол" журналистка Влада Седан.

Как это будет выглядеть, осталось ждать недолго. Напомним, где и когда смотреть матч Украина – Кипр.

Ранее Украинская ассоциация футбола приглашала различных исполнителей для исполнения гимна. В последнее время его пели Михаил Хома и Злата Огневич. А три дня назад перед встречей со сборной Северной Ирландии на поле арены в Днепре главную песню страны исполнила юная Дарья Красновецкая из Винницы – участница детского "Евровидения".

Читайте прогнозы на товарищеский матч Украина – Кипр.

В тренде США разгромили Германию и взяли бронзу ЧМ по хоккею

Вспомним, как пели гимн в Одессе перед игрой украинцев и киприотов пять лет назад:

Смотрите предыдущий выпуск новостей на "Футбол 1":