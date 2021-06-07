Украина – Кипр: онлайн-трансляция последнего спарринга сборной перед Евро

Все самое интересное о товарищеском матче команды Андрея Шевченко против киприотов в режиме онлайн – видео голов и опасных моментов, фото и комментарии

В понедельник, 7 июня, сборная Украины проводит последний спарринг перед Евро. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Андрея Шевченко принимает Кипр. Начало – в 19:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого товарищеского матча с видео голов и самых опасных моментов, яркими фото и комментариями. Украина – Кипр: где смотреть матч

ОНЛАЙН УКРАИНА – КИПР

Команды появились на футбольном поле, звучат гимны. Сегодня сборная Украины впервые сыграет в новой форме

КИПР Стартовый состав: Панайи, Каро, Сотериу, Н. Янну, Панайоту, Артиматас, Кириаку, Авраам, Питтас, Илиа, Папулис. Запасные: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Т. Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос. СБОРНАЯ УКРАИНЫ Стартовый состав: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук. Запасные: Бущан, Трубин, Караваев, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Довбик, Беседин.

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Против Кипра сборная Украины впервые сыграет в новой форме, на которую нанесены государственная карта с Крымом и лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!"

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

Сборная Украины представила заявку на товарищеский матч против Кипра:

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер) Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 5. Денис Попов (все – Динамо), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – Шахтер), 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)

21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 5. Денис Попов (все – Динамо), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – Шахтер), 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия) Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгий Судаков (все – Шахтер), 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 14. Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгий Судаков (все – Шахтер), 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 14. Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия) Нападающие: 18. Артем Довбик (Днепр-1), 19. Артем Беседин (Динамо), 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия)

В заявку не попал защитник Александр Тымчик, он тренировался индивидуально накануне. Также вне состава – Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Отметим, что Кипр занимает 97-е место в рейтинге ФИФА. Это на одну строчку выше Бахрейна, с которым украинцы две недели назад на этом же стадионе в Харькове сыграли вничью 1:1.

Напомним, после Бахрейна "сине-желтые" провели еще один спарринг, обыграв в Днепре Северную Ирландию 1:0 благодаря голу Зубкова.

УКРАИНА – КИПР. ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Против Кипра будет экспериментальный состав. Мы стараемся делать ротацию, давать время тем, кто меньше сыграл. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть и им. Пусть это последний матч перед Евро, он не является супертестом, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы... У Соболя была проблема. Но сейчас с ним все хорошо, он тренируется. Все хорошо и у Цыганкова".

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу: "Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план как в атаке, так и в обороне. Думаю, что все эти качества – работа тренерского штаба и главного тренера. Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики. Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход".

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Тренировка Украины перед Кипром

УКРАИНА – КИПР. ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики называют Украину большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.55, на победу Кипра – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов – следующая: выигрыш Украины – 69%, ничья – 22%, выигрыш Кипра – 9%. Наиболее вероятным счетом матча называют 2:0 в пользу команды Шевченко.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – КИПР

В прямом эфире матч Украина – Кипр в понедельник, 7 июня, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на платформе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на канале "Украина" в 23:00.

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Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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