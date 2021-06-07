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Украина обыграет Кипр уже не 1:0 – прогнозы на товарищеский матч в Харькове

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июня, 16:34
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Подопечные Андрея Шевченко в понедельник вечером сыграют третий контрольный поединок перед поездкой на матч чемпионата Европы в Нидерланды
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральную репетицию перед Евро-2020 украинская сборная проводит 7 июня в Харькове на стадионе "Металлист". На нашем сайте идет онлайн-трансляция Украина – Кипр.

Последний "товарняк" на тренировочном сборе должен придать парням Андрея Шевченко хорошее настроение. Букмекерские конторы уверенно отдают преимущество "сине-желтым" перед киприотами. Узнайте, где и когда смотреть матч Украина – Кипр.

Коэффициент на победу хозяев колеблется около 1.33, на успех гостей можно поставить за 11.50, на ничью – за 5.40. Причем, самым ожидаемым счетом считается 2:0 (коэф. – 5.30). Будем надеяться, что наши футболисты не ограничатся одним голом, ведь должны нанести 5-6 ударов в створ ворот гостей, тогда как оппоненты – всего два.

А вот вероятность того, что наши сохранят свои ворота в неприкосновенности, выше, чем того, что пропустят. При этом команды забьют два или три мяча.

Также мы будем вести стрим матча Украина – Кипр.

В тренде

Еще принимают ставки и на процент владения мячом. По мнению аналитиков, соотношение должно составить примерно 62 на 38. Всего ожидают 21-22 нарушения правил при всего двух желтых карточках.

Смотрите обзор предыдущего товарняка украинцев – с Северной Ирландией:

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