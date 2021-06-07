Стрим матча Украина – Кипр. Обсуждаем последний матч перед Евро-2020 вместе

В понедельник, 7 июня, сборная Украины проведет заключительный спарринг перед стартом Евор-2020. Соперником нашей национальной команды станет сборная Кипра. Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 19:00. Онлайн матча Украина – Кипр есть на нашем сайте.
Также мы проведем стрим матча Украина – Кипр в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором, а также обсуждением поединка в чате болельщиков.
Матч против Кипра станет третьим в программе подготовки подопечных Андрея Шевченко перед чемпионатом Европы. Украинцы уже успели сыграть вничью с Бахрейном (1:1), а несколько дней назад обыграли Северную Ирландию (1:0).
Та победа стала первой для сборной Украины в 2021 году и прервала серию без побед из семы встреч. К тому же мы взяли реванш у Северной Ирландии за поражение на Евро-2020. Такое себе утешение, учитывая статус поединке, но все же.
Что же касается сегодняшнего соперника, то киприоты не пробились в финальную часть Евро-2020.
В сегодняшнем матче букмекеры отдают предпочтение сборной Украины: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.36, на ничью – 5.00, на победу Кипра – 10.00.