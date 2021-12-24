Полюбили, як рідного. Чим Шевченко підкупив особистого лікаря Берлусконі

Президент "грифонів" Альберто Дзангрілло назвав якості Андрія Шевченка, якими він підкупив босів.

Читайте також: Мінус рядок: Україна дізналася своє місце у підсумковому рейтингу ФІФА

"Це вимагає сміливості. Його взяли, не тому, що він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.

Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, приймаєте рішення. Ніхто не може знати, напевно, і тоді слід подумати про цінності.