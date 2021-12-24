Полюбили, як рідного. Чим Шевченко підкупив особистого лікаря Берлусконі

Президент "грифонів" Альберто Дзангрілло назвав якості Андрія Шевченка, якими він підкупив босів.
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"Це вимагає сміливості. Його взяли, не тому, що він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.
Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, приймаєте рішення. Ніхто не може знати, напевно, і тоді слід подумати про цінності.
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Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – цитує Дзангрілло calciomercato.com.
Нагадаємо, що президент Дженоа Альберто Дзангрілло є особистим лікарем колишнього прем'єр-міністра Італії та екс-власника Мілана Сільвіо Берлусконі.
За словами футбольного менеджера Алекса Великих, Шевченко потрапив до Дженоа з протекції Берлусконі та його людей.
Підтримку Шеві пообіцяв і власник грифонів Джош Вандер, який готує трансферну революцію у зимове міжсезоння.
Попереду у Дженоа і Андрія Шевченка пауза до 6 січня. Буде час перепочити і поправити свою гру. Можливо, у поєдинку проти Сассуоло ми побачимо зовсім іншу команду.