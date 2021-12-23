Мінус рядок: Україна дізналася своє місце у підсумковому рейтингу ФІФА

Очолює рейтинг, опублікований на сайті ФІФА, збірна Бельгії. Друге місце посідає Бразилія, а третє – Франція.
Єдина зміна у верхній частині таблиці, порівняно з попереднім місяцем, збірна США піднялася на 11-у сходинку, потіснивши Німеччину.
Збірна України в грудневому рейтингу опинилася там же, де була в листопадовому, – на 25-му рядку.
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Порівняно з 2020-м, який "синьо-жовті" завершили 24-ми, наша збірна опустилася на одну позицію.
Для порівняння, Росія у списку – 34-а.
Рейтинг збірних ФІФА
- 1. Бельгія – 1828,45
- 2. Бразилія – 1826,35
- 3. Франція – 1786,15
- 4. Англія – 1755,52
- 5. Аргентина – 1750,51
- 6. Італія – 1740,77
- 7. Іспанія – 1704,75
- 8. Португалія – 1660,25
- 9. Данія – 1654,54
- 10. Нідерланди – 1653,73
- ...25. Україна – 1535,08
Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.
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