Співчуваю: Ребров звернувся до Шевченка

Андрій Шевченко взяв лише два очки у семи матчах у Серії А біля керма Дженоа та на новорічні канікули пішов, перебуваючи у зоні вильоту чемпіонату Італії.
Експартнер Андрія за нападом київського Динамо Сергій Ребров, який очолює нині Аль-Айн з ОАЕ, вважає, що у цій ситуації Шеві залишається лише поспівчувати.
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"Я подивився пару матчів Дженоа – поспівчував Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що зараз йому дуже непросто", – наводить слова Реброва канал Бомбардир.
"Нині Шевченко грає в Італії проти лідерів, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я впевнений, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем".
ЧОГО БРАКУЄ ДЖЕНОА
"Якості гравців", – сказав Ребров.
Раніше Шевченко розкрив несподівану зброю, яка напередодні подарувала йому нічию з Аталантою. Як зауважив наставник Дженоа, на користь його команди зіграла якість газону.