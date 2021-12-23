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Вже мінус п'ять. Команда Коваленка ускладнила життя Шевченку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 грудня, 08:43
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Спеція Віктора Коваленка сенсаційно обіграла Наполі на чужому полі та значно ускладнила завдання порятунку Дженоа
Захисник Наполі Жуан Жезус допоміг Спеції здобути перемогу на виїзді
Захисник Наполі Жуан Жезус допоміг Спеції здобути перемогу на виїзді / Фото: Reuters

У матчі 19-го туру Серії А Наполі приймав Спецію на стадіоні "Дієго Армандо Марадона". Головний тренер "орлят", як називають Спецію вболівальники, не знайшов місця у складі для Віктора Коваленка, який всю гру провів у запасі.

Наприкінці першого тайму захисник Наполі Жуан Жезус, після верхової подачі гравця Спеції, відправив м'яч у сітку власних воріт.

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Гра так і завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей. Зазначимо, що за весь матч футболісти Спеції жодного разу не завдали удару у ствір воріт Наполі.

Автогол Жезуса

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ОГЛЯД МАТЧУ

Серія А. 19-й тур

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Наполі – Спеція – 0:1

Гол: Жезус, 37, автогол

Після 19-ти зіграних матчів Спеція набрала 16 очок і займає 17-й рядок у турнірній таблиці Серії А. Відрив "орлят" від Дженоа збільшився до 5 балів і шанси "грифонів" зберегти місце у Серії А значно погіршилися.

Нагадаємо, що підопічні Андрія Шевченка зіграли у нульову нічию (0:0) із командою Руслана Малиновського.

Дженоа – Аталанта – 0:0
Дженоа – Аталанта – 0:0 / Фото: REUTERS

Але незважаючи на нічию з Аталантою, Дженоа залишається в зоні вильоту Серії А. Виправляти ситуацію доведеться вже 2022 року.

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