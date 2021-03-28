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Чому VAR немає у відборі на ЧС-2022? Відповідаємо на головне питання тижня

28 березня, 19:14

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

ФІФА вирішила зрівняти шанси всіх команд

Старт відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року потрясли два мегаскандали. Обидва були пов'язані з суддівством, в одному з них постраждала збірна України.

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У матчі Франція – Україна господарі поля відкрили рахунок з порушенням правил. Павар, який брав участь в атаці, був в офсайді. Суддя не помітив положення поза грою і зарахував гол, хоча потім і вибачився перед Андрієм Шевченком.

Ще більш жахливою була помилка арбітра в матчі Сербія – Португалія (2:2). У компенсований час Кріштіану Роналду забив гол, але суддя не побачив, що м'яч перетнув лінію воріт. Знову вибачення рефері.

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У вболівальників виникає логічне запитання: де система відеодопомоги арбітрам? Її використовують на рядових матчах національних чемпіонатів, але в відборі на мундіаль немає. В чому причина? Вона проста – це рішення ФІФА.

Міжнародна федерація футболу вважає, що відсутність VAR зрівняє початкові шанси команд. Дорогою системою неможливо зараз забезпечити всі стадіони світу, де йдуть відбіркові поєдинки. А значить логіка у ФІФА проста – якщо не скрізь, то ніде.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України грає проти Фінляндіїу відборі на ЧС-2022. Дивіться стрім-трансляцію матчу Україна – Фінляндія:

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції збірна Португалії збірна Сербії VAR
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