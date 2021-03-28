Почему VAR нет в отборе на ЧМ-2022? Отвечаем на главный вопрос недели

Старт отборочного турнира чемпионата мира 2022 года потрясли два мегаскандала. Оба были связаны с судейством, в одном из них пострадала сборная Украины.

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В матче Франция – Украина хозяева поля открыли счет с нарушением правил, участвовавший в атаке Павар был в офсайде. Судья не заметил положение вне игры и засчитал гол, хотя потом и извинился перед Андреем Шевченко.

Еще более ужасной была ошибка арбитра в матче Сербия – Португалия (2:2). В компенсированное время Криштиану Роналду забил гол, но судья не увидел, что мяч пересек линию ворот. Снова извинения рефери.

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У болельщиков возникает логичный вопрос: где система видеопомощи арбитрам? Ее используют на рядовых матчах национальных чемпионатов, но в отборе на мундиаль нет. В чем причина? Она проста – это решение ФИФА.

Международная федерация футбола считает, что отсутствие VAR уравняет изначальные шансы команд. Дорогостоящей системой не возможно сейчас обеспечить все стадионы мира, где идут отборочные поединки. А значит логика у ФИФА простая – если не везде, то нигде.

Напомним, что сегодня сборная Украины играет против Финляндии в отборе на ЧМ-2022. Смотрите стрим-трансляцию матча Украина – Финляндия:

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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