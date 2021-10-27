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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Переможець відомий! У мережі з'явилися результати голосування за Золотий м'яч-2021

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 18:25
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Церемонія вручення найпрестижнішої футбольної індивідуальної нагороди року відбудеться наприкінці листопада
Золотий м'яч
Золотий м'яч / Фото: France Football

З'явився список, у якому вказано остаточні результати голосування за володаря Золотого м'яча-2021, повідомляє Sport.es. Згідно з ним, Роберт Левандовські здобуде перемогу.

У той же час букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка.

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Якщо так станеться, то це буде перша така нагорода для польського форварда в кар'єрі. Друге місце віддали Ліонелю Мессі, а третє – Каріму Бензема. Мохамед Салах розташувався четвертим, а замикає першу п'ятірку Жоржіньо. Кріштіану Роналду, до речі, дев'ятий.

Зазначимо, що голосування, у якому брали участь головні тренери, капітани національних команд та авторитетні футбольні журналісти офіційно завершилося 24 жовтня. Проте ім'я переможця буде названо на офіційній церемонії вручення Золотого м'яча, що відбудеться у Парижі 29 листопада.

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