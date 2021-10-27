Победитель известен! В сети появились результаты голосования за Золотой мяч-2021

Церемония вручения самой престижной футбольной индивидуальной награды года пройдет в конце ноября

Золотой мяч / Фото: France Football

Появился список, в котором указаны окончательные результаты голосования за обладателя Золотого мяча-2021, сообщает Sport.es. Согласно ему, Роберт Левандовски одержит победу.

В то же время букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка.

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Если так случится, это будет первая такая награда для польского форварда в карьере. Второе место отдали Лионелю Месси, а третье – Кариму Бензема. Мохамед Салах расположился четвертым, а замыкает первую пятерку Жоржиньо. Криштиану Роналду, к слову, девятый.

Отметим, что голосование, в котором принимали участие главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя будет названо на официальной церемонии вручения Золотого мяча, которая состоится в Париже 29 ноября.