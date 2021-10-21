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Такого в футбол еще не было! Главному претенденту на "Золотой мяч" светит тюрьма

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 21:48
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Нападающий Реала Карим Бензема вошел в список претендентов на награду "Золотой мяч". А еще он может получить срок за шантаж партнера по сборной Франции
Карим Бензема обвиняется в шантаже
Карим Бензема обвиняется в шантаже / Фото: Reuters

Бензема светило пять лет тюремного срока, но, по информации Get French Football News, прокурор запрашивает для форварда Реала всего 10 месяцев, да и то – условно.

Также Карим вынужден будет заплатить штраф в 75 тысяч евро, если судья примет предложение обвинения.

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Напомним, следствие подозревает Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая своего тогдашнего партнера по сборной Франции Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили в Сеть видео интимного характера с участием Матье.

Вальбуэна и Бензема
Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Из-за скандала Бензема не попал в сборную Франции на Евро-2016 и не вызывался в команду на протяжении пяти лет. Лишь перед Евро-2021 его вернули в состав.

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Интересно, что Бензема вошел в число претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года. Многие эксперты считают, что француз точно попадет в ТОП-3.

Хотя букмекеры другого мнения – кто фаворит в борьбе за Золотой мяч-2021.

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