Огненный прием в Марселе. Полиция щитками спасла Неймара и Месси от болельщиков

Французское дерби Марсель – ПСЖ получилось по настоящему боевым. И хотя матч не выявил победителя, приезд в Марсель надолго запомниться миллионерам из Пари-Сен-Жермена

Полиция защитила Неймара и Месси от болельщиков Марселя / Фото: Reuters

В целях безопасности полиция даже запретила болельщикам из Парижа приезжать в Марсель. Тем не менее фанаты "бело-голубых" подготовились к приезду лидера чемпионата.

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Еще перед матчем болельщики Марселя планировали забросать поле фальшивыми банкнотами с изображением плачущего форварда ПСЖ Лионеля Месси. Таким образом фаны хотели выступить против катарских владельцев парижского клуба.

Во время матча болельщики организовали огромное пирошоу на трибунах "Велодрома".

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Но этим все не ограничилось. Больше всего досталось от болельщиков Неймару и Месси.

Во время подачи углового, в бразильского нападающего полетели бутылки и прочий мусор. Только с помощью пластиковых щитов стюарды спасали Неймара.

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А во втором тайме досталось и аргентинской звезде ПСЖ Лионелю Месси. Один из болельщиков выбежал на поле, чтобы сделать селфи со знаменитостью. И на этот раз служба безопасности стадиона оградила футболиста ПСЖ от неприятностей.

Болельщики Марселя едва не сорвали французское дерби / Фото: Reuters

Отметим, что поединок между Марселем и ПСЖ завершился нулевой ничьей. ПСЖ после 11 туров единолично удерживает лидерство в Лиге 1, а Марсель с 18-ю баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.

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