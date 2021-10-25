Вогняний прийом у Марселі. Поліція щитками врятувала Неймара і Мессі від уболівальників

Французьке дербі Марсель – ПСЖ вийшло по справжньому бойовим. І хоча матч не виявив переможця, приїзд до Марселя надовго запам'ятатися мільйонерам з Парі-Сен-Жермена

Поліція захистила Неймара і Мессі від уболівальників Марселя / Фото: Reuters

З метою безпеки поліція навіть заборонила вболівальникам з Парижа приїжджати в Марсель. Проте фанати "біло-блакитних" підготувалися до приїзду лідера чемпіонату.

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Ще перед матчем уболівальники Марселя планували закидати поле фальшивими банкнотами із зображенням форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. Таким чином фани хотіли виступити проти катарських власників паризького клубу.

Під час матчу вболівальники організували величезне пірошоу на трибунах "Велодрому".

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Але цим все не обмежилося. Найбільше дісталося від уболівальників Неймару та Мессі.

Під час подачі кутового, в бразильського нападника полетіли пляшки та інше сміття. Тільки за допомогою пластикових щитів стюарди врятували Неймара.

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А в другому таймі дісталося і аргентинській зірці ПСЖ Ліонелю Мессі. Один з уболівальників вибіг на поле, щоб зробити селфі зі знаменитістю. Проте і на цей раз служба безпеки стадіону відгородила футболіста ПСЖ від неприємностей.

Вболівальники Марселя ледь не зірвали французьке дербі / Фото: Reuters

Відзначимо, що поєдинок між Марселем і ПСЖ завершився нульовою нічиєю. ПСЖ після 11 турів одноосібно утримує лідерство в Лізі 1, а Марсель з 18-ма балами займає четверте місце в турнірній таблиці.

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