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Такого в футбол ще не було! Головному претендентові на "Золотий м'яч" світить в'язниця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 21:48
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Нападаючий Реала Карім Бензема увійшов до списку претендентів на нагороду "Золотий м'яч". А ще він може отримати строк за шантаж партнера по збірній Франції
Карім Бензема обвинувачується в шантажі
Карім Бензема обвинувачується в шантажі / Фото: Reuters

Бензема світило п'ять років тюремного терміну, але, за інформацією Get French Football News, прокурор запитує для форварда Реала всього 10 місяців, та й то – умовно.

Також Карім змушений буде заплатити штраф в 75 тисяч євро, якщо суддя прийме пропозицію звинувачення.

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Нагадаємо, слідство підозрює Каріма в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи свого тодішнього партнера по збірній Франції Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали в Мережу відео інтимного характеру за участю Матьє.

Вальбуена і Бензема
Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Через скандал Бензема не потрапив до збірної Франції на Євро-2016 і не викликався в команду протягом п'яти років. Лише перед Євро-2021 його повернули до складу.

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Цікаво, що Бензема увійшов в число претендентів на "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. Багато експертів вважають, що француз точно потрапить в ТОП-3.

Хоча букмекери іншої думки – хто фаворит у боротьбі за Золотий м'яч-2021.

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