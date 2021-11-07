7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Перша перемога за п'ять матчів: Десна на виїзді здолала Львів

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
7 листопада, 21:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги Львів зустрічався із Десною. Матч пройшов на Арені Львів
Львів - Десна
Львів - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

Перша половина пройшла практично без воріт і майже за повної відсутності гольових моментів. Команди на двох змогли лише один раз вдарити у ворота.

Раніше ми писали, що Шахтар обіграв Колос та піднявся на перше місце в УПЛ.

Реклама

У другому таймі на 52-й хвилині зустрічі півзахисник Десни Калітвінцев ударом зльоту вивів гостей уперед.

На 83-й хвилині Будківський скинув м'яч Завійському, а той забив другий м'яч чернігівців у матчі.

Реклама

Отже, Десна перервала серію із п'яти матчів без перемог. Після 13 турів чернігівська команда набрала 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, у ФК Львів десять балів в активі та 13-та позиція у чемпіонаті України.

ФК Львів – Десна – 0:2

Голи: Калітвінцев, 52 (0:1). Завійський, 82 (0:2).

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Неділя, 7 листопада
0:1
Відео Про матч
1:3
Дивись на:
3:0
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти