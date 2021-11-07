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Первая победа за пять матчей: Десна на выезде одолела Львов

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 21:57
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В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Львов встречался с Десной. Матч прошел на Арене Львов
Львов - Десна
Львов - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

Первая половина прошла практически без ворот и почти при полном отсутствии голевых моментов. Команды на двоих смогли лишь один раз ударить в створ ворот.

Ранее мы писали, что Шахтер обыграл Колос и поднялся на первое место в УПЛ.

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Во втором тайме на 52-й минуте встречи полузащитник Десны Калитвинцев ударом слету вывел гостей вперед.

На 83-й минуте Будковский сбросил мяч Завийскому, а тот забил второй мяч черниговцев в матче.

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Таким образом, Десна прервала серию из пяти матчей без побед. После 13 туров черниговская команда набрала 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, у ФК Львов десять баллов в активе и 13-я позиция в чемпионате Украины.

ФК Львов – Десна – 0:2

Голы: Калитвинцев, 52 (0:1). Завийский, 82 (0:2).

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35
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14
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35
3
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11
Колос
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13
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