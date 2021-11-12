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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Батькова принцеса. Роналду показав, як ніжно любить доньку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 15:06
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Португальський футболіст запостив у соцмережі милі фотографії з Аланою Мартіною, якій виповнилося чотири роки
Алані Мартіні - 4 роки
Алані Мартіні - 4 роки

Кріштіану Роналду вчора подарував свою футболку юній фанатці із Ірландії. Роналду завжди трепетно ставився до дітей. Сьогодні футболіст показав як любить свою дочку.

"Вітаю, таткова принцесо! Бажаю тобі щасливого дня, любов моя!" – підписав зворушливі знімки португалець у Instagram.

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Так Кріштіану привітав Алану Мартіну із Днем народження. Дівчинці сьогодні виповнилося 4 роки.

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Нагадаємо, що скоро Роналду стане батьком близнюків. Його наречена Джорджина вагітна.

Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.

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На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

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