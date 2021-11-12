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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Папина принцесса. Роналду показал, как нежно любит дочку

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 15:06
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Португальский футболист запостил в соцсети милые фотографии с Аланой Мартиной, которой исполнилось четыре года
Алане Мартине - 4 года
Алане Мартине - 4 года

Криштиану Роналду вчера подарил свою футболку юной фанатке из Ирландии. Роналду всегда трепетно относился к детям. Сегодня футболист показал, как любит свою дочь.

"Поздравляю, папина принцесса! Желаю тебе счастливого дня, любовь моя!" – подписал трогательные снимки португалец в Instagram.

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Так Криштиану поздравил Алану Мартину с Днем рождения. Девочке сегодня исполнилось 4 года.

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Напомним, что скоро Роналду станет отцом близнецов. Его невесте Джорджина беременна.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

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К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

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