"Від Ірландії не чекають перемоги в групі". Чим небезпечний перший суперник України у Лізі націй

Головний тренер збірної Ірландії прокоментував жеребкування Ліги націй-2022/23

Стівен Кенні віддає належне збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні

За результатами жеребкування Ліги націй, збірна України потрапила до групи В1 разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Наставник ірландців Стівен Кенні поділився своїми очікуваннями від зустрічі з кожним із суперників у групі Ліги націй.

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"Моє перше враження – це група з високим рівнем конкуренції. Україна вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, Шотландія виграла останні шість матчів, а Вірменія значно покращила свої результати, нещодавно випередивши Ісландію у своїй відбірковій групі чемпіонату світу. Всі команди здатні відібрати очки друг у одного, тому на нас чекає цікава боротьба. Ми були у третьому кошику посіву, тому мало хто очікує, що ми виграємо групу. Але це, безперечно, стане для нас справжнім викликом", – цитує Кенні УАФ .

Нагадаємо, що тренер збірної Шотландії Стів Кларк зухвало заявив, що тричі обіграє збірну України в майбутньому році.

У свою чергу, наставник збірної Вірменії Хоакім Капаррос назвав українців фаворитами групи.

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А головний тренер збірної України Олександр Петраков поставив перед "жовто-синіми" завдання повернутися до еліти Ліги націй, звідки команда несправедливо вилетіла.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Відмітимо, що Україна дізналася календар матчів розіграшу Ліги націй-2022/23. Перший поєдинок команда Петракова проведе якраз проти ірландців.