"От Ирландии не ждут победы в группе". Чем опасен первый соперник Украины в Лиге наций

По результатам жеребьевки Лиги наций, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Наставник ирландцев Стивен Кенни поделился своими ожиданиями от встречи с каждым из соперников по группе Лиги наций.

"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции.

Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба.

Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас подлинным вызовом", – цитирует Кенни УАФ.