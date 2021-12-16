Обыграем Украину трижды! Дерзкое заявление тренера сборной Шотландии

Волей жребия украинцам предстоит сыграть в Лиге наций против команды Шотландии, которая будет соперником "желто-синией" дружины в борьбе за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Тренер шотландцев Стив Кларк ждет трудных поединков с равным соперником, но уверен, что его команда наберет с украинцами максимум очков.
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"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.
Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах.
Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.
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Армения – новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", – цитирует Кларка сайт УАФ.
Напомним, что по итогам жеребьевки Лиги наций-2022/2023, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Когда пройдут матчи Лиги наций:
- Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
- Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
- Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года
Финальная стадия:
- Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
- Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года