Хуже не придумаешь. Известны соперники Украины в Лиге наций

Сборная Украины узнала своих соперников в дивизионе B розыгрыша Лиги наций 2022/23

Украина выступит в дивизионе B Лиги наций

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций. Мы вели онлайн жеребьевки Лиги наций в нашей мультимедийной студии.

Состав группы В 1 сборной Украины

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Шотландия

Ирландия

Армения

Победитель дивизиона В поднимется в дивизион А, а худшая команда квартета опустится в дивизион С.

Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года, а финальная часть дивизиона А – летом 2023-го.

По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела в Дивизион B. Напомним, решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.