Украина – фаворит группы! Нашу сборную уже боятся в Лиге наций

Сегодня прошла жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины попала в группу к Шотландии, Ирландии и Армении.

Главный тренер армянской команды испанец Хоакин Капаррос назвал нашу команду фаворитом квартета.

"Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, которая в прошлом турнире играла в Лиге А. То, что мы будем соревноваться с такими сборными, означает, что мы прогрессируем и имеем соответствующий уровень.

Соперники – физически хорошо подготовленные команды, в которых много игроков с хорошей техникой. Мы должны пытаться быть конкурентоспособными, сражаться за победу в каждом матче. Фаворит группы, конечно, Украина. Но Ирландия и Шотландия также опытные и сильные сборные", – цитирует Капарроса УАФ.